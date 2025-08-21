Бійці ССО уразили в окупованому Криму потяг із ПММ

В окупованому Криму бійці ССО уразили залізничний потяг із пально-мастильними матеріалами. Фото: пресслужба ССО

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України здійснили спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.

Про це сьогодні повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що операція відбулася в ніч проти 21 серпня.

«Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок спеціальних дій ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ, додали в ССО.

Раніше повідомлялося, що вночі 21 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим: під ударом опинився, зокрема, Севастополь, де пролунала серія потужних вибухів. У мережі місцеві жителі повідомляли про ймовірну атаку на пункт дислокації російських військових.