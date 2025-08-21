Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Бійці ССО уразили в окупованому Криму потяг із ПММ

21 серпня 2025, 13:29

Бійці ССО уразили в окупованому Криму потяг із ПММ

В окупованому Криму бійці ССО уразили залізничний потяг із пально-мастильними матеріалами. Фото: пресслужба ССО В окупованому Криму бійці ССО уразили залізничний потяг із пально-мастильними матеріалами. Фото: пресслужба ССО

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України здійснили спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.

Про це сьогодні повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що операція відбулася в ніч проти 21 серпня.

«Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок спеціальних дій ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ, додали в ССО.

Раніше повідомлялося, що вночі 21 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим: під ударом опинився, зокрема, Севастополь, де пролунала серія потужних вибухів. У мережі місцеві жителі повідомляли про ймовірну атаку на пункт дислокації російських військових.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Крим Джанкой ПММ потяг окупована територія ССО ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
11:15
Пушилін вкотре пообіцяв налагодити подачу води, але проблема залишається
07:28
У Донецьку обстріляли місце розміщення російських військ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
усі новини
13:57
ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини
13:40
Верховна Рада розгляне ініціативу щодо зміни адмінкордонів Донецької та Луганської областей
13:29
Бійці ССО уразили в окупованому Криму потяг із ПММ
12:53
Суд у справі колишнього голови Слов'янська перенесли: лікарі не дали висновку про її стан
12:14
На трасі Дружківка – Краматорськ російський FPV-дрон поцілив у вантажівку
12:00
Зеленський відповів, скільки часу знадобиться Росії, щоб повністю захопити Донбас
11:43
У Лозовій відкрився транзитний центр для евакуйованих із Донецької області
11:37
Армія РФ за три дні втратила понад дві сотні солдатів на Добропільському напрямку – ЗСУ
11:25
Дрони вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області: там спалахнула пожежа
10:57
Українська армія знищила близько 90% російських військових, які прорвалися під Добропіллям – Зеленський
10:26
Внаслідок атаки РФ у Львові пошкоджено десятки будинків, є загиблий та поранені
09:53
СБУ нагородили за операцію, яка знищила третину стратегічної авіації РФ
09:44
DeepState: Армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — у Донецькій та Дніпропетровській областях
09:35
Російська авіація скинула авіабомбу на Краматорськ: є поранений
09:19
«Азов» не дав російським військам закріпитися у Катеринівці на Торецькому напрямку
09:14
В Україні потяги спізнюються більш ніж на дві години
08:55
ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі: весь екіпаж знищений
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:45
Росія атакувала Костянтинівку, Добропілля, Слов'янськ: загиблі, поранені, десятки руйнувань
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
усі новини
ВІДЕО
Бійці ЗСУ з українським прапором у Товстому. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини
21 серпня, 13:57
Слов'янськ, Донецька область Верховна Рада розгляне ініціативу щодо зміни адмінкордонів Донецької та Луганської областей
21 серпня, 13:40
Після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії спалахнула сильна пожежа. Фото: ASTRA Дрони вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області: там спалахнула пожежа
21 серпня, 11:25
Знищена російська бронетехніка у Катеринівці. Фото: кадр із відео «Азов» не дав російським військам закріпитися у Катеринівці на Торецькому напрямку
21 серпня, 09:19
Катер російської армії у Чорному морі. Фото: кадр із відео ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі: весь екіпаж знищений
21 серпня, 08:55
Ілюстративне фото В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
21 серпня, 08:54
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір