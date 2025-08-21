Бійці ССО уразили в окупованому Криму потяг із ПММ

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України здійснили спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.
Про це сьогодні повідомила пресслужба ССО.
Зазначається, що операція відбулася в ніч проти 21 серпня.
«Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок спеціальних дій ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ, додали в ССО.
Раніше повідомлялося, що вночі 21 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим: під ударом опинився, зокрема, Севастополь, де пролунала серія потужних вибухів. У мережі місцеві жителі повідомляли про ймовірну атаку на пункт дислокації російських військових.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях