Бойцы ССО поразили в оккупированном Крыму поезд с ГСМ

В оккупированном Крыму бойцы ССО железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Фото: пресс-служба ССО

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины совершили специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что операция прошла в ночь на 21 августа.

«Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении.

В результате специальных действий усложнено обеспечение южной группировки российских войск, добавили в ССО.

Ранее сообщалось, что ночью 21 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым: под ударом оказался, в частности Севастополь, где прогремела серия мощных взрывов. В сети местные жители сообщали о вероятной атаке на пункт дислокации российских военных.