Володимир Зеленський відкинув пропозицію РФ включити Китай до гарантів безпеки України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Громадське

Президент України Володимир Зеленський відкинув російську пропозицію включити Китай до гарантів безпеки. Про це він повідомив на зустрічі із журналістами 20 серпня.

За його словами, країна потребує лише тих гарантів, які справді можуть допомогти і вже надавали підтримку у складні періоди.

«По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. По-третє: тут навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Йдеться про Будапештський меморандум. Китай був серед підписантів, вони нічого не зробили, коли було окуповано Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні та не допомагали Україні в той момент, коли це дійсно було потрібне після 24 лютого», — заявив Зеленський.

У лютому 2024 року глава МЗС Китаю заявляв, що «Китай не підписав Будапештський меморандум, але схвалив його за допомогою урядової делегації».

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до того, щоб гарантії безпеки України забезпечувалися на рівних умовах.

Росія нібито погоджується на забезпечення гарантій безпеки України за участю таких держав, як Китай, США, Великобританія та Франція.

Лавров також заявив, що Росія сама мала б брати участь у забезпеченні цих гарантій.

Він додав, що серйозно обговорюватиме гарантії без участі Росії — це «шлях у нікуди».