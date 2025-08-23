У Москві помер пропагандист Кирило Вишинський. Фото: соцмережі

У російській Москві помер виконавчий директор пропагандистського інформаційного агентства «Россия сегодня» Кирило Вишинський. Про це повідомило агентство «РІА Новини».



Йому було 58 років. Причиною смерті в повідомленні названо важку і тривалу хворобу.



Вишинський народився в Дніпрі, працював кореспондентом російської ВГТРК в Україні, а потім очолював «РІА Новини Україна». У травні 2018 року його затримали в Україні за обвинуваченням у державній зраді, він провів близько року в СІЗО. У вересні 2019 року Вишинського звільнили в межах обміну утримуваними особами між Росією та Україною.





Після звільнення Вишинський став виконавчим директором «России сегодня», у жовтні 2023 року його призначили головним редактором радіо Sputnik. На російському телебаченні вів програму «Типова Україна».



Пропагандист підтримав повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

