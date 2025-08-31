Скріншот відео

Колись Донбас вважався найбільшим вугледобувним регіоном, але за останні 11 років галузь на окупованих територіях практично зникла. До Дня шахтаря лідери бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник готують урочисті промови, але за ними ховається лише порожній популізм.



2014 року в регіоні діяло понад сто шахт. Зараз більшість із них затоплено або зруйновано, як, наприклад, шахти Вугледара. Незважаючи на гучні обіцянки підтримувати вугільну промисловість та залучати російських інвесторів, результат виявився протилежним.



Компанія «Донське вугілля» ще недавно обіцяла мільйони тонн видобутку, проте влітку оголосила про фінансові труднощі та затримки зарплат. На Луганщині дев'ять шахт, раніше переданих інвесторам, знову повертаються до рук бойовиків, але частина з них уже закрита. На Донбасі припиняє роботу і шахта «Комсомолець Донбасу», закриваються шахти імені Лутугіна та «Зоря».



Навіть ті підприємства, куди зайшли нові інвестори, наприклад, промислова група «Родіна», пов'язана з колишнім міністром часів Януковича Олександром Клименком, не демонструє стабільності: на шахтах «Гірник-95» у Макіївці та «Білореченська» на Луганщині регулярно затримують зарплати.

Сьогодні складно назвати хоча б кілька шахт, що стабільно працюють на окупованій території. Галузь фактично померла і День шахтаря для Донбасу став не святом, а нагадуванням про минуле, коли регіон жив вугіллям.

Нагадаємо, водна криза на окупованій території Донецької області може призвести до відставки голові угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна.