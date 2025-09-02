Десантники показали знищення підрозділів військ РФ під Покровськом

Бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ поділилися кадрами знищення особового складу та військової техніки супротивника на підступах до Покровська Донецької області.

Зазначається, що за підсумками бойової роботи корпусу за серпень, на цьому напрямку 928 окупантів знищено, ще 528 поранено.

«3771 ворожий дрон збитий або посаджений, з яких 44 — розвідувальні “крила"», — йдеться у повідомленні десантників.

Також було знешкоджено 158 одиниць авто- та мототехніки російських військових, 55 гармат — уражено.

Крім того, бійці знищили 4 бойові броньовані машини росіян.

За словами десантників, останніми днями у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ «ворог активізував штурми позицій наших військових із використанням броньованої техніки».

Зазначається, що загалом протягом місяця інтенсивність активних дій противника була неоднорідною. Найбільше агресор атакував з флангів — на південних околицях Покровська з боку Звірового, а також на північно-східному напрямку з боку Новоекономічного.

«У середньому протягом серпня наші воїни щодня відбивали 5-7 штурмів», — йдеться в повідомленні.