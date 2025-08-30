Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ двічі вдарила по Краматорську: є пошкодження

30 серпня 2025, 09:29

Армія РФ двічі вдарила по Краматорську: є пошкодження

Вночі та вранці Краматорськ Донецької області потрапив під російський обстріл. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Як зазначається, о 01:52 БпЛА «Молнія-2» вдарив у приватний сектор. Внаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки.

Крім того, о 07:15 російські війська, попередньо, із застосуванням БПЛА, завдали удару по спальному району багатоквартирних будинків. Ушкодження встановлюються.

Раніше ми писали, що російські окупанти дроном обстріляли Краматорськ Донецької області у п'ятницю, 29 серпня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна постраждала.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорськ
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
усі новини
10:52
Російські війська за добу обстріляли три райони Донеччини: пошкоджено будинки та авто
10:16
РФ масовано обстріляла Україну ракетами та БПЛА: ППО збила понад 500 цілей
09:45
Окупанти за добу вбили одну людину та поранили шість у Донецькій області
09:29
Армія РФ двічі вдарила по Краматорську: є пошкодження
08:59
Сили оборони вразили НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області РФ
22:30
Ексмер Слов'янська Неля Штепа та її захисники знову не з'явилися на засідання суду
21:00
Куйбишевський НПЗ у Самарі РФ призупинив роботу після атаки безпілотників — ЗМІ
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
19:45
У Києві зросла кількість жертв внаслідок російського удару
19:15
Росіяни атакували прифронтову Костянтинівку: є поранений
18:54
Військовий вижив після тортур росіян на Донеччині, він п'ять діб добирався до позицій ЗСУ: деталі історії
17:57
Єрмак провів переговори зі спецпредставником Трампа: про що говорили
16:54
Війська Росії вдарили по Добропіллю: виникла масштабна пожежа на території підприємства
16:37
Армія РФ завдала удару по відділенню «Нової пошти»: загинув чоловік, постраждала дитина
15:49
На Покровському напрямку зосереджено до 100 тисяч російських військових — Зеленський
15:48
З Костянтинівської громади на Донеччині евакуювали ще 20 людей
15:43
Порожнеча та постійні «прильоти»: як виглядає траса між Добропіллям та Краматорськом на Донеччині
15:23
У РФ понад 300 українських учасників боїв у Курській області засудили за статтею про тероризм
15:17
Російський безпілотник вдарив по супермаркету у Краматорську: є загибла та поранені
14:05
ЗСУ та СБУ уразили станцію з перекачування дизельного палива у Брянській області: виникла пожежа
усі новини
ВІДЕО
РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму Фото: кадр із відео ГУР уразило дороговартісну РЛС російської системи ППО С-400 в окупованому Криму
29 серпня, 10:53
Скріншот із відео. Джерело: t.me/ombr_63 Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
28 серпня, 14:13
Затримання агента ФСБ. Фото: Служба Безпеки України Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами
28 серпня, 13:35
Наслідки атаки на НПЗ у Самарській області. Фото: кадр із відео Атака дронів на два НПЗ у Росії: на заводах масштабні пожежі
28 серпня, 12:35
Російський ракетний корабель в Азовському морі. Фото: кадр із відео ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений
28 серпня, 11:51
Три дитини загинули через російський удар по Києву 28 серпня. Фото: Віталій Кличко/Телеграм Через російський обстріл у Києві загинули троє дітей: наймолодшій було 3 роки — Кличко
28 серпня, 11:21
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір