Армія РФ двічі вдарила по Краматорську: є пошкодження

Вночі та вранці Краматорськ Донецької області потрапив під російський обстріл. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, о 01:52 БпЛА «Молнія-2» вдарив у приватний сектор. Внаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки.



Крім того, о 07:15 російські війська, попередньо, із застосуванням БПЛА, завдали удару по спальному району багатоквартирних будинків. Ушкодження встановлюються.



Раніше ми писали, що російські окупанти дроном обстріляли Краматорськ Донецької області у п'ятницю, 29 серпня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна постраждала.

