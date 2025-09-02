В Україні різко зросла захворюваність на Covid-19 — МОЗ

За даними епіднагляду, отриманими від закладів охорони здоров'я з усіх областей України, крім Луганської та Запорізької, протягом 35-го тижня 2025 року (з 25 по 31 серпня) кількість осіб з позитивними результатами на COVID-19 становила 10 622 осіб, що на 46,2% більше порівняно з минулим тижнем, коли було зареєстровано 7265 випадків.

Також за тиждень було зареєстровано 14 смертей серед осіб з позитивним результатом на SARS-CoV-2, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України.

Зазначається, що якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року з 4 по 31 серпня зареєстровано у 2 рази менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період минулого року: 22 627 проти 45 500 випадків відповідно.

Враховуючи збільшення кількості позитивних результатів на визначення вірусів SARS-CoV-2 серед досліджень респіраторної групи інфекцій за результатами роботи закладів охорони здоров'я МОЗ України в найближчі тижні очікується подальше збільшення кількості осіб з позитивними результатами на COVID-19, йдеться у повідомленні.

Що стосується нових субваріантів штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та XFG Стратус, то в Україні станом на 25 серпня 2025 року за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено три випадки інфікування субваріантом на Німбус та 125 на Стратус. У ЦГЗ підкреслили, що поки що немає ознак того, що вони викликають тяжчий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти.