На Донеччині перші сім'ї першокласників вже отримали «Пакунок школяра» вартістю 5000 гривень — ОВА

Перші сім'ї першокласників на Донеччині вже отримали «Пакунок школяра». Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що кожна сім'я першокласника може розраховувати на 5 тисяч гривень державної допомоги на придбання всього необхідного до школи.

«У нашій області цього року за парти сядуть 2,6 тисяч першокласників, і більшість сімей вже скористалися цією програмою», — йдеться у повідомленні.

Оформлення допомоги триватиме до 15 листопада — зробити це можна зручним способом: через додаток «Дія» або безпосередньо у підрозділах Пенсійного фонду як на Донеччині, так і за її межами.

«Закликаю батьків, які ще не подали заяви, не зволікати. Це проста та дієва підтримка, яка допоможе дітям розпочати навчальний рік», — написав Філашкін на своїй сторінці у соцмережі.