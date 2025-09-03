Війська РФ намагаються захопити Куп'янськ

Міноборони РФ сьогодні заявило, що російська армія нібито проводить операцію щодо «взяття під контроль міста Куп'янськ Харківської області».

Військові розповсюдили кадри з безпілотників, які нібито підтверджують, що російські війська контролюють близько половини території Куп'янська.

«На відео зафіксовані російські військовослужбовці в центрі міста, а також в районах найважливіших адміністративних і промислових будівель, у тому числі біля будівлі Адміністрації міста, в районі стадіону "Спартак" на провулку Спортивному міста Куп'янська, міської електропідстанції на вулиці Енергетичній і біля телевежі на вулиці 1 Травня», — йдеться у повідомленні військового відомства РФ.

Нагадаємо, 31 серпня у Куп'янському районі Харківської області російський дрон атакував цивільний автомобіль. Близько 22:30 у селі Подоли у машину влучив російський FPV-дрон. 51-річна жінка, яка перебувала в салоні, загинула, а її 59-річний чоловік дістав поранення і був госпіталізований.