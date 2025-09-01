Дрон РФ атаковал авто в Купянском районе: погибла женщина

Последствия удара дрона РФ по автомобилю

В Купянском районе Харьковской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль. Об этом сообщила областная прокуратура.



По данным следствия, 31 августа около 22:30 в селе Подолы в машину попал вражеский FPV-дрон. Находившаяся в салоне 51-летняя женщина погибла, а её 59-летний муж получил ранения и был госпитализирован. Автомобиль серьезно поврежден.



Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Правоохранители продолжают фиксировать доказательства преступлений российских военных.



Ранее российский FPV-дрон поразил автомобиль «Жигули» в селе Великие Проходы.