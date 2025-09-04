Росія втратила до 60 тисяч військових на Покровському напрямку – ЗСУ

Знищена російська техніка. Фото: «Гострі картузи»

Війська Росії зазнають дуже серйозних втрат на Покровському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексій Бєльський.



За його словами, наприклад, за 3 вересня на цьому напрямку ЗСУ ліквідували 153 окупанти.



«Вони штурмують та «беруть» Покровськ уже понад 10 місяців. І щодня там вбивають від 150 до 200 загарбників. Я ось сів, порахував і за цей час лише на цьому напрямку окупанти поклали до 60 тисяч людей», – розповів Бєльський.

Нагадаємо, що Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.