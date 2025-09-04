Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия потеряла до 60 тысяч военных на Покровском направлении – ВСУ

04 сентября 2025, 12:18

Уничтоженная российская техника. Фото: «Гострі картузи» Уничтоженная российская техника. Фото: «Гострі картузи»

Войска России несут очень серьезные потери на Покровском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Алексей Бельский.

По его словам, например, за 3 сентября на этом направлении ВСУ ликвидировали 153 оккупанта.

«Они штурмуют и «берут» Покровск уже больше 10 месяцев. И ежедневно там убивают от 150 до 200 захватчиков. Я вот сел, посчитал и за это время только на этом направлении оккупанты положили до 60 тысяч человек», – рассказал Бельский.

Напомним, что Россия сосредоточила большое количество морской пехоты на Покровском направлении.

@novosti.dn.ua

