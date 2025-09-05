Российская авиация массированно атаковала Константиновку: в городе значительные разрушения

Последствия массированного удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

Ночью 5 сентября российская авиация массированно ударила авиабомбами ФАБ-250 по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Удары привели к значительным разрушениям объектов гражданской инфраструктуры. Повреждены два корпуса больницы, частные и многоквартирные дома, линия электросети. В результате повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались подстанции громады.



По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего погибли пять человек, еще два – ранены.