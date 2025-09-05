РФ атаковала пассажирский автобус на трассе «Славянск—Изюм»

Скриншот видео с места событий корреспондента «Новости Донбасса»

Недавно российские войска уничтожили пассажирский автобус на трассе «Славянск—Изюм». По данным Telegram-канала «Офицер», удар произошел примерно в 10 километрах от Славянска.



Сообщается, что с помощью FPV-дронов с радиоуправлением были атакованы три транспортных средства, одно из которых — пассажирский автобус. Учитывая расстояние до линии боевых действий (около 25 км) и то, что дроны управлялись по радио, эксперты предполагают, что они были доставлены «дроном-маткой».



По предварительным данным, в операции использовалось не менее пяти FPV-дронов, что указывает на спланированный характер атаки, а не на одиночный вылет. Особенностью данного случая стало применение ночных «дронов-маток» и FPV-дронов, что ранее фиксировалось крайне редко.



Отмечается, что подобные атаки пока не приобрели массового характера на данном участке трассы, однако водителям следует проявлять особую бдительность.

