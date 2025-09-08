Мета російської армії на осінь – захопити Костянтинівку – ЗСУ

Ситуація поблизу Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Війська Росії намагаються тиснути з Краматорського напрямку на місто Костянтинівка Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексій Бєльський.



За його словами, 7 вересня на цьому напрямку зафіксували чотири атаки.



«Три у бік самої Костянтинівки та одна у бік села Ступочки. Ступочки – це східні «ворота» Костянтинівки. Також росіяни тиснуть з півдня, це Торецький напрямок. Було вісім атак на півдні. Теж шукають слабкі місця, щоб прорватися до Костянтинівки. У них мета чітка на осінь – захопити Костянтинівку», – розповів Бєльський.

Нагадаємо, що українські війська знищують укомплектовані на понад 90% підрозділи РФ на Лиманському напрямку.