Цель российской армии на осень – захватить Константиновку – ВСУ

Ситуация вблизи Константиновки. Фото: карта DeepState

Войска России пытаются давить из Краматорского направления на город Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Алексей Бельский.



По его словам, 7 сентября на этом направлении зафиксировали четыре атаки.



«Три в сторону самой Константиновки и одна в сторону села Ступочки. Ступочки – это восточные «ворота» Константиновки. Также россияне давят с юга, это Торецкое направление. Было восемь атак на юге. Тоже ищут слабые места, чтобы прорваться в Константиновку. У них цель четкая на осень – захватить Константиновку», – рассказал Бельский.

Напомним, что украинские войска уничтожают укомплектованные на более 90% подразделения РФ на Лиманском направлении.