Ракети уразили колишній завод «Топаз» в окупованому Донецьку: там міг розташовуватися пункт управління ЗС РФ – аналітики

Колишній завод «Топаз» в окупованому Донецьку. Фото: Dnipro Osint

Ввечері 8 вересня крилаті ракети уразили колишній завод «Топаз» в окупованому Донецьку. Про це повідомили українські OSINT-аналітики Dnipro Osint.



Територію промислової зони цього заводу росіяни неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу.



За інформацією OSINT-аналітиків «КіберБорошно», на атакованому заводі «Топаз» розташовувався пункт управління рівня армії ЗС РФ.

Нагадаємо, що ввечері 8 вересня ракети та дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве, внаслідок чого є «прильоти» та виникли пожежі.