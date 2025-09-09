В окупованому Криму спецпризначенці ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО

В окупованому Криму ГУР спалили цінні об'єкти російської ППО

У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдарили важливими об'єктами протиповітряної оборони російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



«Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України напередодні Дня військової розвідки України завдали точних ударів по двох дорогих об'єктах системи ППО російських загарбників», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, уражено станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт» і радіолокаційний модуль метрового діапазону зі складу комплексу 55Ж6М «Небо-М».



Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу «Небо-М» спецназівці ГУР вразили прямо під час руху — російські окупанти залишали позицію бойового чергування.



Раніше ми писали, що в мережу потрапило відеозапуску протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM з українського МіГ-29.

