У напрямку Покровська зафіксували рекордну кількість російських штурмів – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

8 вересня зафіксували 195 боєзіткнень на фронті. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексій Бєльський.



За його словами, третина з них – 64 – відбулася саме на Покровському напрямку.



«Там відбулася рекордна кількість атак противника взагалі з початку штурмових дій у напрямку саме Покровська. Покровськ вони почали штурмувати з грудня минулого року. Ось ці 64 атаки вони направили з 15 напрямків. Загарбники активно шукають слабкі місця в обороні Покровсько-Мирноградської агломерації. І водночас вони самі страждають і від наших атак, і контратак – несподіваних, швидких, креативних, а головне, результативних. На цьому напрямку ще нещодавно Сили оборони України ліквідовували десь від 150 до 200 загарбників щодня. Зараз ця цифра перевалила вже за 200 окупантів», – розповів речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що мета російської армії на осінь – захопити місто Костянтинівка на Донеччині.