В направлении Покровска зафиксировали рекордное количество российских штурмов – ВСУ

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

8 сентября зафиксировали 195 боестолкновений на фронте. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Алексей Бельский.



По его словам, треть из них – 64 – произошла именно на Покровском направлении.



«Там произошло рекордное количество атак противника вообще с начала штурмовых действий в направлении именно Покровска. Покровск они начали штурмовать с декабря прошлого года. Вот эти 64 атаки они направили из 15 направлений. Захватчики активно ищут слабые места в обороне Покровско-Мирноградской агломерации. И в то же время они сами страдают и от наших атак, и контратак – неожиданных, быстрых, креативных, а главное результативных. На этом направлении еще недавно Силы обороны Украины ликвидировали где-то от 150 до 200 захватчиков ежедневно. Сейчас эта цифра перевалила уже за 200 оккупантов», – рассказал спикер ОСГВ «Днепр».

Напомним, что цель российской армии на осень – захватить город Константиновка на Донетчине.