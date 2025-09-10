У Польщі уламки збитого російського дрону пошкодили житловий будинок

Уламки збитого російського безпілотника впали на житловий будинок у Польщі. Фото: Polsat News

Внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Польщі було пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Вирики Влодавського повіту Люблінського воєводства. Про це повідомило видання Polsat News із посиланням на пресслужбу Командира Провінційної поліції Любліна.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні підтвердив, що у повітряному просторі країни були збиті російські безпілотники.

«Вчора ввечері повітряний простір Польщі був порушений величезною кількістю російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я підтримую постійний зв'язок з генеральним секретарем НАТО і нашими союзниками», — написав Туск у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що польські військові відкрили вогонь по російських безпілотниках, які перетнули кордон країни. Внаслідок інциденту було тимчасово закрито всі аеропорти, включаючи варшавський аеровокзал імені Фредеріка Шопена.