Франція передасть Україні ракети Aster 30 для перехоплення балістики

Ракета Aster 30 — посилення українського неба від Франції.

Франція надасть Україні додаткові ракети Aster 30 для систем ППО SAMP/T, розгорнутих на території країни. Про це повідомляє проєкт French Aid to Ukraine у мережі X.



За даними аналітичного каналу In Factum, Aster 30 здатні перехоплювати балістичні цілі.



Ще в березні 2024 року тодішній міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню (з 8 вересня — прем'єр-міністр) заявляв, що до кінця 2025 року Україна отримає 200 ракет Aster 30, замовлених у січні 2023-го.



Пізніше Франція оформила додаткове замовлення на 400 ракет Aster майже на 2 млрд євро. Поки невідомо, яка частина цього замовлення може бути передана Україні.