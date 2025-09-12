На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА

Шахта на окупованій Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

В окупованій Луганській області вугледобувна галузь у занепаді. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, шахти припиняють видобуток.



«Багато кого мобілізували, дехто пішов звідти сам у пошуках кращої долі. Не допомогли й російські інвестори, які понад рік вдавали, що рятують галузь, а за підсумком лише накопичили борги. Затримка зарплати спостерігається і на шахтах, що залишилися, так би мовити, в «державній власності ЛНР». Так, працівникам п'яти підприємств загарбники винні понад мільярд рублів», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що Росія практично повністю зупинила показову відбудову в окупованому місті Рубіжне на Луганщині.