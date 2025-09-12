На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА

Шахта на оккупированной Луганщине. Фото: глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в Телеграм

В оккупированной Луганской области угледобывающая отрасль в упадке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, шахты прекращают добычу.



«Много кого мобилизовали, кое-кто ушел оттуда сам в поисках лучшей судьбы. Не помогли и российские инвесторы, которые более года делали вид, что спасают отрасль, а по итогу только накопили долги. Задержка зарплаты наблюдается и на оставшихся шахтах, так сказать, в «государственной собственности ЛНР». Так, работникам пяти предприятий захватчики должны более миллиарда рублей», – рассказал Харченко.

Напомним, что Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном городе Рубежное на Луганщине.