Війська РФ знову атакували Костянтинівку: є поранений, пошкоджені будівлі

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 15 вересня. Фото: МВА

Російські окупанти завдали серії ударів по місту Костянтинівка Донецької області. На місто було скинуто три авіабомби ФАБ-250.

Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що було зафіксовано два прямі влучання по території міста.

Внаслідок ударів пошкоджено п'ять об'єктів: чотири фасади багатоквартирних будинків та приміщення аптеки, йдеться у повідомленні.

Також місто зазнало обстрілів зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки поранено одного мирного мешканця та пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, попередньо, двоє людей постраждали внаслідок масованої атаки російських безпілотників на місто Дружківка Краматорського району Донецької області 15 вересня.