Войска РФ снова атаковали Константиновку: есть раненый, повреждены здания

Российские оккупанты нанесли серию ударов по городу Константиновка Донецкой области. На город были сброшены три авиабомбы ФАБ-250.
Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что были зафиксированы два прямых попадания на территории города.
В результате ударов повреждены пять объектов: четыре фасада многоквартирных домов и помещения аптеки, говорится в сообщении.
Также город подвергся обстрелам из ствольной артиллерии. В результате атаки ранен один мирный житель и поврежден частный дом.
Напомним, предварительно, два человека пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников на город Дружковка Краматорского района Донецкой области 15 сентября.
