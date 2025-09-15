Войска РФ снова атаковали Константиновку: есть раненый, повреждены здания

Последствия российского обстрела Константиновки 15 сентября. Фото: ГВА

Российские оккупанты нанесли серию ударов по городу Константиновка Донецкой области. На город были сброшены три авиабомбы ФАБ-250.

Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что были зафиксированы два прямых попадания на территории города.

В результате ударов повреждены пять объектов: четыре фасада многоквартирных домов и помещения аптеки, говорится в сообщении.

Также город подвергся обстрелам из ствольной артиллерии. В результате атаки ранен один мирный житель и поврежден частный дом.

Напомним, предварительно, два человека пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников на город Дружковка Краматорского района Донецкой области 15 сентября.