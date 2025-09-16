Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

16 вересня 2025, 20:42

Адміністрація Трампа схвалила першу військову допомогу Україні за гроші союзників по НАТО – ЗМІ

HIMARS. Фото: Lockheed Martin HIMARS. Фото: Lockheed Martin

Перші пакети військової допомоги США для України від адміністрації президента Дональда Трампа схвалені й незабаром можуть бути відправлені. Про це повідомило британське агентство Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

Вашингтон відновлює постачання зброї Києву – цього разу згідно з новою фінансовою угодою із союзниками по НАТО. Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою «Список пріоритетних вимог України» – PURL.

Нагадаємо, що Євросоюз через тиск Трампа відклав ухвалення нового пакета санкцій проти РФ.

