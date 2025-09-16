Администрация Трампа одобрила первую военную помощь Украине за деньги союзников по НАТО – СМИ

HIMARS. Фото: Lockheed Martin

Первые пакеты военной помощи США для Украины от администрации президента Дональда Трампа одобрены и могут быть вскоре отправлены. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.



Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву – на этот раз согласно новому финансовому соглашению с союзниками по НАТО. Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставок Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО.



Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием «Список приоритетных требований Украины» – PURL.

Напомним, что Евросоюз из-за давления Трампа отложил принятие нового пакета санкций против РФ.