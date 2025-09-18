Росія вбила двох жителів Донеччини, ще 11 поранено

За 17 вересня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, ще 11 людей отримали поранення. У Костянтинівці загинули двоє та постраждали троє місцевих жителів. У Дружківці поранено п'ятеро людей, а у Новодонецькому — троє.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже вбила 3641 мешканця Донеччини та поранила 8149 людей. У статистику не входять дані про втрати в Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у Дружківці через атаку російського дрона жінка отримала множинні осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Приліт відбувся у районі магазину «Диво-маркет» на проспекті Космонавтів.