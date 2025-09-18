Россия убила двух жителей Донетчины, еще 11 ранены

За 17 сентября российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его данным, еще 11 человек получили ранения. В Константиновке погибли двое и пострадали трое местных жителей. В Дружковке ранены пятеро человек, а в Новодонецком — трое.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже убила 3641 жителя Донетчины и ранила 8149 человек. В статистику не входят данные о потерях в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Дружковке из-за атаки российского дрона женщина получила множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму. Прилет произошел в районе магазина «Чудо-маркет» на проспекте Космонавтов.