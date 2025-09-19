Безпілотники вдарили по російському складу БК на окупованій Луганщині: боєприпаси детонували весь день

Окупована Богданівка. Фото: карта DeepState

У ніч з 17 на 18 вересня три БПЛА вдарили по складу боєприпасів 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ в окупованому селі Богданівка Луганської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Детонація боєприпасів тривала протягом усього дня. Гасити пожежу почали ввечері цього дня.



Також знищені п'ять одиниць автомобільної техніки, яка, ймовірно, використовувалась для транспортування БК.

Нагадаємо, що 13 вересня безпілотники атакували РЛС в окупованому Криму, поранення отримали російські військові.