Партизани виявили позицію «Граду» окупантів, який обстрілював Донецьку область: Сили оборони знищили встановлення

Агент руху "АТЕШ" розвідав позицію російського "Граду". Фото: АТЕШ

У Донецькій області партизани виявили розташування установки «Град» армії РФ, якою окупанти били прифронтовими селами. Позицію знищили сили оборони. Про це повідомляє АТЕШ.



«Деякий час тому наш агент, який діє в одному з підрозділів угруповання військ «Південь» ЗС РФ, надав точні дані про розташування складу боєприпасів, де зберігалися снаряди для РСЗВ «Град», які використовувалися для обстрілів українських населених пунктів уздовж лінії фронту в Донецькій області», — йдеться в повідомленні.



Ця інформація була оперативно передана Силам оборони України, а через короткий проміжок часу склад було знищено.





