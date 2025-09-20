Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Партизани виявили позицію «Граду» окупантів, який обстрілював Донецьку область: Сили оборони знищили встановлення

20 вересня 2025, 13:58

Партизани виявили позицію «Граду» окупантів, який обстрілював Донецьку область: Сили оборони знищили встановлення

Агент руху "АТЕШ" розвідав позицію російського "Граду". Фото: АТЕШ Агент руху "АТЕШ" розвідав позицію російського "Граду". Фото: АТЕШ

У Донецькій області партизани виявили розташування установки «Град» армії РФ, якою окупанти били прифронтовими селами. Позицію знищили сили оборони. Про це повідомляє АТЕШ.

«Деякий час тому наш агент, який діє в одному з підрозділів угруповання військ «Південь» ЗС РФ, надав точні дані про розташування складу боєприпасів, де зберігалися снаряди для РСЗВ «Град», які використовувалися для обстрілів українських населених пунктів уздовж лінії фронту в Донецькій області», — йдеться в повідомленні.

Ця інформація була оперативно передана Силам оборони України, а через короткий проміжок часу склад було знищено.



Раніше ми писали, що партизани провели диверсію на залізничному вузлі на околицях Єкатеринбурга, що призвело до серйозних збоїв у русі ешелонів на стратегічних напрямках.

