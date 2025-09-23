Нічні удари по Одеській та Дніпропетровській областях: є загиблі та руйнування

Вночі, 23 вересня, російські війська завдали ударів по Одеській та Дніпропетровській областях, повідомляє ДСНС України.
На Одещині внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. Виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, яку пожежники швидко ліквідували. Крім того, пошкодження зазнали будівлі готелю, «Укрпошти», «Укртелекому», Будинок культури, Центр надання адмінпослуг, а також кілька автомобілів.
Наслідки атаки по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Одещини
На Дніпропетровщині під обстрілами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів.
У Криворізькому районі внаслідок артобстрілу спалахнув житловий будинок. У Нікопольському районі рятувальники загасили пожежу у приватному домоволодінні. По Синельниківському району ворог вдарив дронами: спалахнули житловий будинок, господарська споруда та будівлі на території фермерського господарства.
Наслідки атаки по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Підрозділи ДСНС оперативно відпрацювали на всіх місцях подій та ліквідували загоряння.
Нагадаємо, пасажирські потяги затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок російських обстрілів.