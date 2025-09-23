Нічні удари по Одеській та Дніпропетровській областях: є загиблі та руйнування

Наслідки атак по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Одещини

Вночі, 23 вересня, російські війська завдали ударів по Одеській та Дніпропетровській областях, повідомляє ДСНС України.



На Одещині внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. Виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, яку пожежники швидко ліквідували. Крім того, пошкодження зазнали будівлі готелю, «Укрпошти», «Укртелекому», Будинок культури, Центр надання адмінпослуг, а також кілька автомобілів.

Наслідки атаки по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Одещини

На Дніпропетровщині під обстрілами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів.



У Криворізькому районі внаслідок артобстрілу спалахнув житловий будинок. У Нікопольському районі рятувальники загасили пожежу у приватному домоволодінні. По Синельниківському району ворог вдарив дронами: спалахнули житловий будинок, господарська споруда та будівлі на території фермерського господарства.

Наслідки атаки по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини



Підрозділи ДСНС оперативно відпрацювали на всіх місцях подій та ліквідували загоряння.

Нагадаємо, пасажирські потяги затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок російських обстрілів.