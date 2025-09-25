Хімзавод у Краснодарському краї РФ припинив роботу після нічної атаки БПЛА — ASTRA

Завод «ЄвроХім-Білореченські міндобрива» у Краснодарському краї Росії припинив свою роботу після нічної атаки БПЛА. Фото: ASTRA

Працівник хімічного заводу «ЄвроХім-Білореченські міндобрива» в Білоріченську Краснодарського краю РФ підтвердив виданню ASTRA, що в ніч проти 25 вересня підприємство зазнало атаки.

Джерела в МНС РФ уточнили, що українські безпілотники атакували підприємство орієнтовно з 2:30 до 3:30 ночі. Після атаки завод призупинив свою роботу на час обстеження території підприємства щодо вибухонебезпечних предметів, зазначили джерела. Про наслідки атаки невідомо.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що в Білоріченському районі краю фрагменти українських БПЛА впали поблизу одного з великих підприємств муніципалітету, викликавши пожежу. При цьому назва підприємства не уточнюється.

«Близько 140 осіб – співробітників підприємства – було евакуйовано до захисної споруди», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, спалах площею близько 50 квадратних метрів було ліквідовано. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.

«ЄвроХім-Білореченські міндобрива» — один із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні Росії.

