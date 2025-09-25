Польша готовится сбивать российские дроны над Украиной без согласия НАТО и ЕС

Солдат 3-й Подкарпатской бригады территориальной обороны с гранатометом Carl-Gustaf M4. Фото: EURACTIV

Варшава намерена предоставить своим военным больше свободы в отражении воздушных угроз, в частности российских беспилотников над территорией Украины. Для этого польское правительство готовит поправки к закону о размещении войск за рубежом, сообщает издание EURACTIV.

Согласно проекту, представленному Министерством обороны в июне, польские военные смогут сбивать вражеские объекты, такие как дроны, без предварительного согласования действий с НАТО или ЕС. Поправки планируют рассмотреть в ускоренном порядке.

Изначально закон позволял президенту направлять войска за границу по запросу правительства в случаях войны, миротворческих миссий, борьбы с терроризмом или эвакуации.



Однако в феврале 2022 года, за день до полномасштабного вторжения России в Украину, правительство партии «Право и справедливость» ужесточило правила, потребовав обязательного одобрения со стороны НАТО, ЕС и государства, где должны были действовать польские военные.



Эти ограничения вызвали критику комиссии по расследованию российского влияния, которая заявила, что Польша фактически лишила себя права оперативно реагировать на угрозы, включая пролет беспилотников с территории Украины или Беларуси.

Нынешняя правящая коалиция намерена вернуть военным возможность действовать быстрее, придерживаясь принципа «сначала стреляй, потом спрашивай».

Напомним, в начале сентября Польша уже сбила несколько подозрительных российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство. Это стало первым случаем в истории конфликта, когда член НАТО открыл огонь по российским объектам.