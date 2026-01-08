DeepState повідомив про окупацію сіл у Донецькій та Сумській областях

OSINT-аналітики проєкту DeepState оновили інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши нові територіальні втрати.
Згідно з уточненими даними, російські війська встановили контроль над населеним пунктом Андріївка на Сумщині, а також окупували Новомаркове на Донеччині.
Крім того, аналітики наголошують на просуванні армії РФ в районі населеного пункту Майське на Донецькому напрямку.
Скріншот: DeepState
Зміни відображені на оновленій карті, яка формується на основі відкритих джерел та геолокаційних даних.
«Мапу оновлено. Ворог окупував Андріївку та Новомаркове, а також просунувся поблизу Майського», — повідомили у DeepState, коментуючи останні зміни лінії фронту.
Нагадаємо, на Слов'янському напрямку армія РФ намагається захопити Дронівку.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»