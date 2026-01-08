Трамп дав «зелене світло» санкціям США проти Росії

Сенатор США Ліндсі Грем.

Президент США Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив американський сенатор Ліндсі Грем у соціальній мережі X.



За словами політика, відповідне рішення було ухвалене після зустрічі з Трампом, під час якої сторони обговорили низку ключових питань. Грем зазначив, що над документом він працював протягом кількох місяців разом із сенатором Річардом Блюменталем та іншими законодавцями з обох партій.



«Цей крок є своєчасним, адже Україна йде на поступки заради миру, тоді як Володимир Путін обмежується заявами, продовжуючи вбивати мирних людей», — наголосив сенатор.



Законопроєкт, за його словами, надасть президентові США повноваження запроваджувати санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту та, таким чином, фінансують воєнну машину Кремля. Йдеться, зокрема, про такі держави, як Китай, Індія та Бразилія.



Грем додав, що документ суттєво посилить позиції Вашингтона у переговорах із цими країнами та змусить їх переглянути співпрацю з Росією в енергетичній сфері.



Сенатор висловив сподівання, що законопроєкт отримає переконливу двопартійну підтримку під час голосування, яке може відбутися вже наступного тижня.

Раніше Південне командування Збройних сил США опублікувало відеокадри абордажу нафтового танкера «тіньового флоту» РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»