26 вересня 2025, 15:07

Віртуальні номери як інструмент A/B тестування маркетингових каналів

Багато компаній недоотримують дохід через передчасне відключення прибуткових рекламних кампаній. Причина — орієнтир на неповні дані традиційного A/B тестування, яке не враховує продажі через телефонні дзвінки. Віртуальний номер та колтрекінг дозволяють визначити успішність кожного маркетингового каналу, ефективно оптимізувати рекламні кампанії та не втратити прибуток.

A/B тестування у маркетингових кампаніях

A/B тестування — це метод порівняння двох версій одного елементу, наприклад, сторінок сайтів, розсилок, рекламних компаній тощо для визначення варіанту з вищою ефективністю. Класичний підхід передбачає розділення аудиторії на контрольну та тестову групи. Першій, якщо казати про дослідження рекламних кампаній, показують варіант оголошення без змін, а другій — з внесеними правками. Через заданий період аналізують результати та обирають переможця.

Але традиційний підхід з використанням Google Analytics надає неповні дані — інструмент вебаналітики відстежує тільки онлайн-дії: заповнення форми, додавання товару в кошик тощо. Дзвінки залишаються «сліпою зоною» — через що бізнес не бачить, яка саме реклама привела до телефонної комунікації. Це призводить до хибних висновків A/B тестування — якщо варіант з меншою кількістю онлайн-конверсій приносить вам більше продажів через дзвінки, ви про це не дізнаєтесь.

Використання колтрекінгу та віртуальних номерів для A/B тестів

Одночасне використання хмарної АТС, колтрекінгу та віртуальних номерів дозволяє отримувати корисні інсайти для оцінки рекламних каналів.

Колтрекінг — це технологія для визначення рекламного джерела, яке призвело до дзвінка від клієнта. В її основі лежить підміна номерів — клієнт бачить підмінний номер, телефонує на нього і його дзвінок автоматично переадресовується на реальний номер компанії.

Колтрекінг буває трьох видів.

  1. Статичний. Використовується для офлайн-реклами — кожному виду рекламної продукції присвоюється унікальний номер телефону. Коли клієнт телефонує, система фіксує джерело звернення. 
  2. Динамічний. Дозволяє відстежити рекламне джерело надходження дзвінка аж до ключового слова. На відміну від статичного, зв’язує виклик з конкретним відвідуванням сайту, а не з рекламним джерелом — користувачі, які зайшли на сайт, бачать різні підмінні номери. 
  3. Та комбінований. Корисний для компаній, які мають як онлайн, так і офлайн-рекламу. 

Коли відомо, які рекламні кампанії реально приводять лідів — A/B-тестування дає точні та значущі результати. А використовуючи, крім колтрекінгу, хмарну АТС з підключеними до неї віртуальними номерами, ви також отримаєте запис розмови та дані про дзвінки як, наприклад, їх кількість, тривалість. Це також впливає на результати A/B-тестування та оптимізацію рекламних кампаній, і нижче розглянемо, яким чином. 

Метрики для аналізу результатів тесту

  1. Кількість дзвінків. Найпростіша метрика, але не найважливіша. Більше дзвінків не означає більше продажів — варіант А може генерувати 100 дзвінків на день, але лише 10 з них — від цільової аудиторії. Варіант B приносить 50 дзвінків, але 30 — це потенційні покупці. Тому для об'єктивної оцінки ефективності кампанії важливо враховувати якість дзвінків, а не лише їх кількість.
  2. Коефіцієнт конверсії в дзвінок (Call Rate). Показує відсоткове співвідношення користувачів, які зробили дзвінок у компанію, до загальної кількості відвідувачів. За результатами аналізу від Ruler Analytics — середній показник Call Rate у багатьох галузях бізнесу становить близько 1,2 %. Якщо коефіцієнт Call Rate нижче за середній показник, можливо, ваша реклама не приводить цільову аудиторію — текст оголошення не відповідає товарам та послугам. Наприклад, клієнти думають, що ви робите тістечка на замовлення, а насправді — тільки реалізуєте інструменти та сировину для їх виготовлення. Прослуховування записів розмов допоможе виявити очікування користувачів, які так і не стали клієнтами. 
  3. Середня тривалість дзвінка. Зазвичай, якщо розмови тривають більше однієї хвилини — то це може вказувати на потенційних клієнтів, які зацікавлені у ваших товарах. Тому цю метрику теж варто брати до уваги під час A/B тестування. 

Також важливо розуміти реальний внесок усіх каналів для залучення клієнтів в конверсію. Наприклад, якщо клієнт прийшов через рекламу, зберіг адресу сайту та з часом повернувся напряму, джерело дзвінка буде визначено як «direct». Рекламна кампанія, яка насправді привела клієнта, залишиться недооціненою. Звіт Ringostat «Багатоканальні послідовності» відображає увесь шлях покупця: від першого візиту до здійснення покупки. Оптимізація маркетингових кампаній за результатами тестування

Підсумовуючи, отримання точних даних від A/B тестування з використанням віртуальних номерів та колтрекінгу допомагає ефективно розподілити рекламний бюджет. Замість того щоб витрачати ресурси на безрезультатні рекламні оголошення, ви перенаправити бюджет на успішні кампанії та отримаєте дохід.

Результати тестування допомагають визначити не тільки кращу кампанію, але й конкретні елементи, які забезпечують успіх. Наприклад, ефективні рекламні тексти можна адаптувати під інші маркетингови канали, щоб підняти продажі. 

@novosti.dn.ua

