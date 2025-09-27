За добу війська РФ вбили одну людину і 9 поранили на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 26 вересня, загинула одна людина, крім того, ще дев'ять цивільних поранено. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 26 вересня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ще за добу отримали поранення у Костянтинівці, Дружківці, Сергіївці та Сіверську.
Раніше ми писали, що російські окупанти увечері 26 вересня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Під удар потрапила промислова зона.
Переможемо цензуру разом!