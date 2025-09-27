За сутки войска РФ убили одного человека и 9 ранили в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 26 сентября, погиб один человек, кроме того, еще девять гражданских ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 26 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще за сутки получили ранения в Константиновке, Дружковке, Сергеевке и Северске.





Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 26 сентября обстреляли город Славянск Донецкой области. Под удар попала промышленная зона.

