Український дипломат допомагав громадянам РФ нелегально виїжджати до ЄС

Фото: СБУ

Українські силовики викрили схему незаконної «легалізації» громадян Росії на території Європейського Союзу. Про це повідомляє сайт СБУ. У ході розслідування встановлено, що радник одного з департаментів МЗС України у 2022 році продав кілька українських паспортів росіянам для їхнього виїзду до ЄС.



Слідство з’ясувало: незаконна діяльність відбувалася у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань у Посольстві України однієї з європейських країн. Перебуваючи в дипломатичній установі, чиновник приймав «замовлення» від громадян РФ, які бажали безперешкодно в'їжджати до ЄС та вільно пересуватися його територією.



За грошову винагороду він оформляв фіктивне громадянство України та видавав клієнтам закордонний паспорт. Для пошуку «клієнтів» використовувалася мережа посередників, які базувалися в країнах ЄС і контактували безпосередньо з росіянами. Наразі перевіряється інформація про можливу причетність «легалізованих» осіб до розвідувально-диверсійної діяльності спецслужб РФ.



Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами злочинних дій. Чиновнику вже оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 КК України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене посадовою особою з використанням службового становища»). Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

