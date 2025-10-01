Внаслідок атаки дрона у Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади. Фото з телеграм-каналу Володимира Сальдо

Представника окупаційної влади Нової Каховки тяжко поранено внаслідок атаки безпілотника. Про це написав у соцмережі «глава» окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

«Сьогодні вранці під час атаки ворожого дрону “Баба-Яга” постраждав голова Ради депутатів Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Зараз він у тяжкому стані у лікарні», — написав Сальдо у своєму телеграм-каналі.

У початковому посту Сальдо згадувався «Валерій Леонтьєв».

Володимир Леонтьєв – колишній «глава» окупаційної адміністрації Нової Каховки. У березні суд в Україні заочно засудив його до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у «порушенні законів та звичаїв війни» — у березні 2022 року Леонтьєв наказав російським військовим викрасти і катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.

Раніше повідомлялося, що гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо уникає приїздів до регіону. За даними ЦНС, співробітники окупаційної адміністрації скаржаться на «губернатора» Володимира Сальдо, який боїться перебувати на довіреній території.