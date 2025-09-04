Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину

Владимир Сальдо. Фото: ЦНС

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо избегает приездов в регион. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



По данным ЦНС, сотрудники оккупационной администрации жалуются на «губернатора» Владимира Сальдо, который боится находиться на вверенной ему территории.



Предатели признают, что Сальдо является слабым звеном среди гауляйтеров — у него нет лидерских качеств и морального духа.



«Достаточно одного сообщения — и кадровый вопрос вашего региона будет решен. Присоединяйтесь к Движению сопротивления и помогайте привлекать предателей к ответственности», — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, в сети появились фото и видео с места ДТП, в котором погиб так называемый замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.