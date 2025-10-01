Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео

Момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

На відео потрапив момент влучання дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва і сам вибух, в результаті якого зрадник отримав смертельні поранення. Відео в мережі оприлюднили Telegram-канали.



На кадрах видно, як з машини виходить чоловік. Після чого він робить кілька кроків, відходячи від автомобіля, а потім в нього влітає безпілотник і відбувається сильний вибух.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що представника окупаційної влади Нової Каховки важко поранено внаслідок атаки безпілотника.