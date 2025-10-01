Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео

01 жовтня 2025, 13:35

Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео

Момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва. Момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

На відео потрапив момент влучання дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва і сам вибух, в результаті якого зрадник отримав смертельні поранення. Відео в мережі оприлюднили Telegram-канали.

На кадрах видно, як з машини виходить чоловік. Після чого він робить кілька кроків, відходячи від автомобіля, а потім в нього влітає безпілотник і відбувається сильний вибух.

Момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що представника окупаційної влади Нової Каховки важко поранено внаслідок атаки безпілотника.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Леонтьєв
Місця
Нова Каховка
Інше
удар дрона по автівці ліквідація гауляйтера
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
усі новини
16:51
Зеленський присвоїв звання Герой України краматорському активісту Степану Чубенку, якого бойовики вбили у 16-річному віці
16:50
Військовослужбовці розгромили укріплення армії РФ під Вовчанськом: ліквідовано шістьох окупантів
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
16:29
Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти — The Guardian
16:06
Нові «Шахеди» атакували ешелон з паливом у Чернігівській області
15:54
У низці міст Луганщини проблеми з водопостачанням
15:51
Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області
15:40
За рахунок активів РФ Україна отримала 4 мільярди євро
15:22
Бої за Куп'янськ: росіяни прорвалися в центр міста
15:18
Краматорськ вдень знову потрапив під обстріл
15:10
У вересні майже вдвічі впали темпи російської окупації української території – DeepState
14:58
У Польщі побили 23-річного українця та намалювали на його обличчі нацистські символи
14:17
Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку – ЗСУ
14:15
Дрони атакували станцію в Ростовській області РФ: спалахнув дах, агрегатори та трансформатори
13:59
Epirus Leonidas знищила рій з 49 дронів одним залпом: відео
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
12:45
Росіяни обстріляли Донеччину за добу понад 20 разів: пошкоджено будинки
12:37
Майже 40 відсотків потужностей російських НПЗ зупинили роботу: це рекорд — ЗМІ
12:23
У Німеччині зафіксовані масові польоти дронів над критичною інфраструктурою
усі новини
ВІДЕО
Військові розгромили зміцнення армії РФ. Фото: скриншот з відео Військовослужбовці розгромили укріплення армії РФ під Вовчанськом: ліквідовано шістьох окупантів
01 жовтня, 16:50
Залізничний ешелон із цистернами палива. Нові «Шахеди» атакували ешелон з паливом у Чернігівській області
01 жовтня, 16:06
Стела на в'їзді у Донецьку область. Фото: кадр із відео Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області
01 жовтня, 15:51
Американська система «Epirus Leonidas». Epirus Leonidas знищила рій з 49 дронів одним залпом: відео
01 жовтня, 13:59
Момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва. Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
01 жовтня, 13:35
Момент «прильоту» по окупантах у Донецькій області. Авіація ЗСУ точним ударом знищила командний пункт окупантів
01 жовтня, 11:33

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір