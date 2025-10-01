Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео

На відео потрапив момент влучання дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва і сам вибух, в результаті якого зрадник отримав смертельні поранення. Відео в мережі оприлюднили Telegram-канали.
На кадрах видно, як з машини виходить чоловік. Після чого він робить кілька кроків, відходячи від автомобіля, а потім в нього влітає безпілотник і відбувається сильний вибух.
Момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.
Раніше «Новини Донбасу» писали, що представника окупаційної влади Нової Каховки важко поранено внаслідок атаки безпілотника.
