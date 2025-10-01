Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу

У РФ загострилася паливна криза: рентабельність автозаправних станцій із продажу бензину пішла в мінус, а в низці регіонів фіксується дефіцит палива та закриття приватних АЗС. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Російського паливного союзу.



Основні причини — скорочення виробництва бензину, зниження оптового продажу та перебої з постачаннями, які затягуються на півтора-два місяці. При цьому зростають податки, тарифи та кредитне навантаження. Ці чинники роблять торгівлю паливом збитковим. Наголошується, що оптові ціни випередили роздрібні.



Особливо помітні наслідки кризи на тимчасово окупованих українських теренах. У Криму та Севастополі вже обмежують продаж палива на заправках, а в окупованому Донбасі фіксується нестача бензину та перебої з постачанням високооктанового палива. Для місцевого населення це означає не лише подорожчання бензину, а й реальні перебої у роботі транспорту.



Подібні проблеми спостерігаються і в десятках російських регіонів, включаючи Далекий Схід, Поволжя та Центральну Росію. Прогнозується: якщо ситуація не зміниться, закриються до 60% приватних заправок у всій РФ. Також зазначається, що вжиті Кремлем заходи, включаючи заборону експорту бензину, не дали помітного результату — криза лише поглиблюється.

Нагадаємо, паливна компанія «Лукойл» на окремих заправках у Москві заборонила продавати бензин у каністрах і перестала обслуговувати паливні карти на ряді АЗС у Нижньому Новгороді.