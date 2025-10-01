Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу

01 октября 2025, 16:38

В РФ заострился топливный кризис: рентабельность автозаправочных станций по продаже бензина ушла в минус, а в ряде регионов фиксируется дефицит топлива и закрытие частных АЗС. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные Российского топливного союза.

Основные причины — сокращение производства бензина, снижение оптовых продаж и перебои с поставками, которые затягиваются на полтора-два месяца. При этом растут налоги, тарифы и кредитная нагрузка, что делает торговлю топливом убыточной. Подчеркивается, что оптовые цены опередили розничные.

Особенно заметны последствия кризиса на временно оккупированных украинских территориях. В Крыму и Севастополе уже ограничивают продажу топлива на заправках, а в оккупированном Донбассе фиксируется нехватка бензина и перебои с поставками высокооктанового топлива. Для местного населения это означает не только подорожание бензина, но и реальные перебои в работе транспорта.

Подобные проблемы наблюдаются и в десятках российских регионов, включая Дальний Восток, Поволжье и Центральную Россию. Прогнозируется: если ситуация не изменится, закроются до 60% частных заправок по всей РФ. Также отмечается, что принятые Кремлем меры, включая запрет экспорта бензина, не дали заметного результата — кризис только углубляется.

Напомним, топливная компания «Лукойл» на отдельных заправках в Москве запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты на ряде АЗС в Нижнем Новгороде.

