Росія вночі завдала масованого удару по депо «Укрзалізниці» в Одесі: виникла пожежа, поранений машиніст

Наслідки удару по депо «Укрзалізниці» в Одесі. Фото: міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Телеграм

Вночі 2 жовтня російська армія масовано вдарила по депо «Укрзалізниці» в Одесі. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Внаслідок атаки осколкові поранення отримав машиніст поїзда. Йому надається вся необхідна допомога.



У пресслужбі ДСНС в Одеській області розповіли, що Одесу масовано атакували ударні безпілотники.



Рятувальники загасили пожежу у депо.

