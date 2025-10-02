Росія вночі завдала масованого удару по депо «Укрзалізниці» в Одесі: виникла пожежа, поранений машиніст

Вночі 2 жовтня російська армія масовано вдарила по депо «Укрзалізниці» в Одесі. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Внаслідок атаки осколкові поранення отримав машиніст поїзда. Йому надається вся необхідна допомога.
У пресслужбі ДСНС в Одеській області розповіли, що Одесу масовано атакували ударні безпілотники.
Рятувальники загасили пожежу у депо.
