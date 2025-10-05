У Краматорську вперше зафіксовано удар дроном на оптоволокні

Авто пошкоджене безпілотником на оптоволокні в Краматорську. Скрин з відео

Сьогодні, 5 жовтня, близько 17:50 російські війська атакували центральну частину Краматорська Донецької області. За попередніми даними, удар був завданий FPV-дроном з бойовою частиною, керованим через оптоволоконний кабель - це перший зафіксований випадок застосування такого дрона у межах міста. Про це повідомляють Новини Краматорського району, а також українські військові та блогери у телеграм-каналах.

Лейтенант ЗСУ та військовий блогер із позивним «Алекс» (Офіцер+) припускає, що працювали росіяни з боку Часів Яру. Про це він сьогодні написав у своєму телеграм-каналі.

Авто у Краматорську вперше вразив дрон на оптоволокні. Фото: telegram



Попадання зафіксовано у припаркований легковий автомобіль на вулиці Парковій. Інформація про постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється. Крім того, о 16.05 російські війська завдали ще одного удару по приватному сектору Краматорської громади з використанням БПЛА типу «Блискавка-2». Внаслідок атаки пошкоджено два будинки, постраждалих немає.



FPV-дрони на оптоволокні - це безпілотники, якими керують за допомогою фізичного оптоволоконного кабелю, що з'єднує його з наземною станцією управління. Така технологія забезпечує стійкий зв'язок та робить дрон невразливим для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Дальність польоту обмежена довжиною кабелю, що розмотується з котушки під час руху.



Нагадаємо, вчора в результаті російського удару по Краматорській теплоелектроцентралі пошкоджено вісім об'єктів інфраструктури.