Російські війська поранили голову та секретаря громади у Харківській області

Наслідки удару по авто у Боровій. Фото: прокуратура

Вранці 6 жовтня російські окупанти FPV-дроном вдарили по легковому автомобілю у селищі Борова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



БПЛА влучив у заднє колесо машини. В авто знаходилися начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади Віталій Кіян. Вони отримали вибухові травми та забої. Постраждалих госпіталізували.



У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили, що внаслідок атаки також постраждав начальник відділу з мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами.



Стан поранених медики оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, що 5 жовтня армія РФ зруйнувала відділення «Нової пошти» на Донеччині, внаслідок чого знищені посилки на понад мільйон гривень.